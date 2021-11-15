خبير جيولوجي: المياه تستمر بالتدفق من سد النهضة دون توليد كهرباء

ما زالت التصريحات التي أطلقتها إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة دون مستوى الآمال مع انتهاء موسم الأمطار دون تحقيق أي من تلك الوعود عمليا.

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يقول الخبير الجيولوجي عباس شراقي لـ RT إنه لم يتم إنتاج الكهرباء من السد حتى الآن، رغم التصريحات الإثيوبية التي كانت تأمل بتشغيل التوربينات فى أكتوبر الماضي.

ويضيف شراقي أن إثيوبيا أجرت التخزين الأول العام الماضي بنحو 5 مليار م3، والتخزين الثاني الذى لم يكتمل في يوليو الماضي وبنحو 3 مليار م3، أي بإجمالي 8 مليار م3 دون إنتاج كهرباء حتى الآن.

ويشير شراقي إلى استمرار تدفق الماء بدون كهرباء، قائلا إن موسم الأمطار في إثيوبيا انتهى، ومع ذلك تتدفق المياه من أعلى الممر الأوسط (حسب الصور الفضائية اليوم 15 نوفمبر 2021) وهي المياه المنصرفة من بحيرة "تانا" التي تخزن نحو 33 مليار م3، ويخرج منها نحو 4 مليار م3 سنويا، بمعدل 10 مليون م3/ يوم من خلال بوابة صغيرة "شارا شارا"، ونفق "تانا-بيليس".

ويقول شراقي إن ذلك التدفق من أعلى السد سيستمر إلا إذا قامت إثيوبيا بفتح إحدى البوابات الأربع في سد النهضة (وهما بوابتا تصريف دون توربينات، وأخريتان فيهما توربينان)، ويوضح أنه عندئذ يجف الممر الأوسط ويصبح جاهزا لوضع خرسانة جديدة للتخزين الثالث "المشكوك في أمره".

ناصر حاتم

المصدر: RT