إثيوبيا تعلن موعد بدء إنتاج سد النهضة للكهرباء

قالت وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، في الحكومة الإثيوبية، إنه من المتوقع أن يبدأ سد النهضة في إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء العام المقبل.

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر أفريقي للتكنولوجيا المنعقد عبر الإنترنت إن "سد النهضة أهم مشروع تنفذه بلادها ضمن مشروعات متنوعة لإنتاج الطاقة الكهربائية"، مبينة أن إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14%.

وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا في الوقت الراهن 4967 ميغاوات.

وبدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011، بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي نص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وتتجاوز تكلفة تشييد السد أربعة مليارات دولار، ولم يتم الانتهاء من عملية البناء بعد، حيث من المقرر أن يكتمل العمل في بناء سد النهضة في عام 2022.

المصدر: "سبوتنيك"