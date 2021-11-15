بوتين لماكرون: مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعا استفزازيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعا استفزازيا.

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وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وماكرون بحثا في "اتصال مطول" الأوضاع في أوكرانيا، حيث "أعرب كلا الجانبين عن عدم ارتياحهما من عدم وجود أي تقدم في تسوية النزاع الداخلي الأوكراني"، مشيرين إلى أنه "على عكس ذلك فإن الأحوال في دونباس تتفاقم".

ولفت بوتين في هذا السياق إلى "الطابع الاستفزازي للمناورات واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها في مياه البحر الأسود، الأمر الذي يزيد من التوتر في العلاقات بين روسيا والناتو".

كما شدد الرئيس الروسي، حسب البيان، على أن "كييف تواصل سياستها المضرة الموجهة إلى تقويض اتفاقات مينسك، الأمر الذي يدل عليه استخدام القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا طائرات مسيرة ضاربة في منطقة النزاع".

المصدر: RT