بوتين يوقع مرسوما حول "الدعم الإنساني" لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما ينص على تقديم الدعم الإنساني إلى سكان منطقة دونباس شرق أوكرانيا حيث يجري نزاع منذ عام 2014.

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ونشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي الروسي، اليوم الاثنين، مرسوم بتوقيع بوتين "حول تقديم الدعم الإنساني لسكان أراض معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا".

ويشير المرسوم إلى أن القرار تم اتخاذه "بهدف حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وتقديم الدعم الإنساني لسكان أراض معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، ومنع استمرار انخفاض مستوى العيش في ظروف الحصار الاقتصادي المتواصل وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

ووجه بوتين في المرسوم للحكومة الروسية بأن "تتخذ إجراءات استثنائية في غضون شهر تضمن خلال فترة تحقيق التسوية السياسية في أراض معينة بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، بناء على اتفاقات مينسك، اعتراف روسيا بالشهادات حول نشأة البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل في أراضي المناطق المذكورة".

وتهدف هذه الخطوة، حسب الوثيقة، إلى السماح بدخول البضائع من منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن تغير السلطة في أوكرانيا في انقلاب اعتمد بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية مستمرة، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

المصدر: وكالات روسية