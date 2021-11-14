سيناتور أمريكي: لدينا عسكريون في أوكرانيا

أعلن السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايك تيورنير، أن الولايات المتحدة أرسلت للتو عسكريين إلى أوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا.

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وقال تيورنر، الذي انضم مؤخرا إلى الموقعين على رسالة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدعوه إلى إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد: "عسكريونا بالفعل موجودون في أوكرانيا".

وشدد تيورنر على أنه من بالغ الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة منح معلومات استخباراتية وأسلحة فتاكة للسلطات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن تغير السلطة في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

وأكدت روسيا مرارا أنها لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، مشددة على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

المصدر: وكالات