نيجيريا.. مقتل 15 شخصا في هجوم لعصابة خطف

قتل 15 شخصا في هجوم نفذته عصابة خطف مسلحة كما يُعتقد في ولاية صكتو شمال شرق نيجيريا.

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ونقل موقع "توداي" النيجيري عن حاكم الولاية، أمينو تامبوال، أن عصابة اختطاف مسلحة قتلت 15 شخصا على الأقل في بلدتي غوروني وإيليلا.

وأوضح الحاكم أن 12 شخصا قتلوا في هجوم في بلدة إيليلا، بينما قتل 3 آخرون في غوروني، وأشار إلى أن الهجوم وقع بين ليلة الأحد وصباح الاثنين.

المصدر: "سبوتنيك"