غانتس يزور دبي لافتتاح أول جناح إسرائيلي في معرض عسكري لدة الإمارات

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الأخير سيزور بعد أيام إمارة دبي لافتتاح أول جناح إسرائيلي في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات.

وقال مكتب غانتس في بيان إن "وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس ومسؤولين دفاع كبار آخرين سيزورون دبي الأسبوع المقبل لافتتاح أول جناح وطني في المعرض الجوي".

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب زيارة قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.

وكان نظيره الإماراتي زار إسرائيل نهاية أكتوبر الماضي، لحضور تدريب عسكري دولي جنوبي إسرائيل.

هذا وأعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية افتتاح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها أنشأت الفرع من أجل "إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"