الشرطة البولندية: اقتياد صحفيي RT France الموقوفين إلى محكمة

أعلن مسؤول أمني بولندي أن مراسل قناة RT الناطقة بالفرنسية (RT France) دافيد خليفة ومصورها جوردي ديموري اللذين تم توقيفهما سابقا في بولندا، جرى اقتيادهما إلى محكمة مدينة سوكولكا.

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وقال متحدث باسم الشرطة في محافظة بودلاسكي الحدودية مع بيلاروس إن على المحكمة البت في قضية صحفيي RT اللذين أوقفتهم الشرطة سابقا بزعم تواجدهما في منطقة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس.

من جهتها أكدت المحكمة تسلمها القضية، لكنها ذكرت أن موعد النظر فيها لم يتم تحديده بعد.

ويواجه مراسل RT France ومصورها عقوبة قد تتمثل في دفع غرامة مالية أو اعتقال.

وفي وقت سابق أعربت رئيسة تحرير RT France كسينيا فيودوروفا عن أملها أن يكون توقيف الفريق الصحفي غير مرتبط بعمل صحفييه لصالح شبكة RT الروسية. وفي تصريحات صحفية لم تستبعد فيودوروفا أن خليفة وديموري كانا على غير علم بتواجدهما في منطقة الطوارئ، مضيفة أن الصحفيين وصلا إلى المنطقة الحدودية مع علامات توثق انتمائهما إلى القناة.

ومطلع سبتمبر الماضي فرضت الحكومة البولندية منطقة طوارئ بعمق 3 كم بطول حدود البلاد مع بيلاروس، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين غير المسبوقة على الحدود.

وأعربت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان عن قلقها إزاء مصير الطاقم الصحفي. وكتبت سيمونيان على قناتها في "تيليغرام": "بعد أكثر من ست ساعات، لا يزال الاتصال متعذرا مع صحفيينا اللذين أوقفهما البولنديون بسبب تغطيتهما الأزمة على الحدود".

المصدر: "نوفوستي" + RT