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الشرطة البولندية تعتقل الطاقم الصحفي لقناة "RT" الناطقة بالفرنسية على الحدود مع بيلاروس

أخبار العالم

الشرطة البولندية تعتقل الطاقم الصحفي لقناة
Reuters
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اعتقلت الشرطة البولندية اليوم الاثنين، صحفيين اثنين تابعين لقناة "RT" الناطقة بالفرنسية، أثناء تغطيتهما لتطورات الأوضاع على الحدود مع بيلاروس.

وأعلنت القناة أن الشرطة البولندية اعتقلت المراسل دافيد كاليفا، والمصور جوردي ديموري.

وذكر الصحفيان قبل ذلك خلال بث مباشر على القناة أن الشرطة البولندية تتصرف "بطريقة غير ودية للغاية".

وقالت القناة إنها فقدت الاتصال بالطاقم الصحفي، مضيفة أن آخر رسالة تلقها من المراسل هي "أصفاد".

المصدر: RT

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