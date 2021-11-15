مصدر: هناك "عدد كاف" من العراقيين الراغبين بمغادرة بيلاروس مستفيدين من رحلة مباشرة سيرتها بغداد

أكد مصدر مطلع أن العراق يسير في 18 نوفمبر رحلة جوية مباشرة من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى أربيل وبغداد لإعادة المواطنين العراقيين العالقين على الحدود، الراغبين في مغادرة بيلاروس.

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وفي تصريحات لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين، لم يحدد المصدر عدد الراغبين في الاستفادة من هذه الرحلة، مكتفيا بالقول إن الحديث يدور عن "عدد كاف".

فيما أعلنت السفارة العراقية في موسكو عبر موقعها الإلكتروني أن الرحلة ستكون مجانية للراغبين في العودة من بيلاروس إلى وطنهم.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أمس الأحد عن تسيير "رحلة للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري" للمواطنين العراقيين المتواجدين في بيلاروس.

وفي 8 نوفمبر شهدت أزمة الهجرة التي اندلعت على حدود بيلاروس مع بولندا مطلع هذا العام تفاقما حادا نتيجة وصول آلاف من المهاجرين، معظمهم مواطنون عراقيون، إلى الخط الحدودي من جانب بيلاروس. وعلى الرغم من إصرار السلطات البولندية على منعهم من دخول أراضي البلاد (التي يعتبرها المهاجرون مجرد "المحطة الأولى" في طريقهم إلى عمق الاتحاد الأوروبي)، يرفض معظم المهاجرين مغادرة المنطقة الحدودية، حيث تمكن بعضهم من تحطيم جزء من سياج الأسلاك الشائكة، في محاولتهم التسلل إلى أراضي بولندا.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا" توقفها عن نقل مواطنين عراقيين وسوريين ويمنيين على متن رحلات تربط تركيا وبيلاروس. من جهتها أعلنت "الخطوط الجوية التركية" إغلاق رحلاتها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك أمام مواطني هذه الدول الثلاث.

المصدر: "تاس"