"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم السبت في العاصمة الأفغانية كابل
Reuters Saeed Ali Achakzai
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة شيعية في العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس السبت.
وأعلنت حكومة "طالبان" السبت أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابل، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.
وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابل.
المصدر: وكالات
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