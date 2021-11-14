"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم السبت في العاصمة الأفغانية كابل

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة شيعية في العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس السبت.

وأعلنت حكومة "طالبان" السبت أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابل، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

إقرأ المزيد

وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابل.

المصدر: وكالات