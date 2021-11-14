 
مباشر

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم السبت في العاصمة الأفغانية كابل

أخبار العالم

Reuters Saeed Ali Achakzai
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqho

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة شيعية في العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس السبت.

وأعلنت حكومة "طالبان" السبت أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابل، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

إقرأ المزيد
سقوط ضحايا جراء انفجار سيارة في منطقة شيعية في كابل
سقوط ضحايا جراء انفجار سيارة في منطقة شيعية في كابل

وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابل.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا