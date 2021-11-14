مقتل 19 عسكريا ومدني واحد بهجوم لمتشددين شمال بوركينا فاسو

أعلنت سلطات بوركينا فاسو عن مقتل 19 عسكريا ومدني واحد في هجوم يشتبه بأن متشددين نفذوه اليوم الأحد في المنطقة الشمالية الحدودية.

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وذكرت رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، في بيان، أن مسلحين شنوا هجوما استهدف كتيبة "إيناتا" من قوات الدرك ما اسفر عن مقتل 19 من عناصرها.

بدوره، قال وزير الأمن، ماكسيم كوني، في حديث للإذاعة المحلية إن الهجوم أودى بحياة 20 شخصا بينهم مدني واحد.

وتكافح القوات الحكومية في شمال بوركينا فاسو، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، تمردا يشنه متشددون على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

المصدر: وكالات