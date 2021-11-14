مقتل 19 عسكريا ومدني واحد بهجوم لمتشددين شمال بوركينا فاسو
Reuters Joe Penney
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqhi
أعلنت سلطات بوركينا فاسو عن مقتل 19 عسكريا ومدني واحد في هجوم يشتبه بأن متشددين نفذوه اليوم الأحد في المنطقة الشمالية الحدودية.
وذكرت رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، في بيان، أن مسلحين شنوا هجوما استهدف كتيبة "إيناتا" من قوات الدرك ما اسفر عن مقتل 19 من عناصرها.
بدوره، قال وزير الأمن، ماكسيم كوني، في حديث للإذاعة المحلية إن الهجوم أودى بحياة 20 شخصا بينهم مدني واحد.
وتكافح القوات الحكومية في شمال بوركينا فاسو، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، تمردا يشنه متشددون على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.