مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم مسلحين في بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن مقتل 7 عناصر شرطة وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم مسلحين مجهولين بشمال البلاد.

وقال بيان للحكومة إن رجال الشرطة قاموا بمهمة أمنية في المنطقة بالقرب من مدينتي دوري وإساكاني بشمال بوركينا فاسو عندما تعرضوا للهجوم.

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وأضاف البيان أن عمليات جارية للبحث عن المهاجمين.

يذكر أن هذه المنطقة تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وقتل 5 عناصر شرطة في هجوم مماثل بهذه المنطقة قبل أسبوعين.

المصدر: "رويترز"