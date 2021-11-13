 
مباشر

مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم مسلحين في بوركينا فاسو

أخبار العالم

مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم مسلحين في بوركينا فاسو
AFP Armel BAILY
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq48

أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن مقتل 7 عناصر شرطة وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم مسلحين مجهولين بشمال البلاد.

وقال بيان للحكومة إن رجال الشرطة قاموا بمهمة أمنية في المنطقة بالقرب من مدينتي دوري وإساكاني بشمال بوركينا فاسو عندما تعرضوا للهجوم.

إقرأ المزيد
مسلحون يقتلون 10 مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو
مسلحون يقتلون 10 مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو

وأضاف البيان أن عمليات جارية للبحث عن المهاجمين.

يذكر أن هذه المنطقة تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وقتل 5 عناصر شرطة في هجوم مماثل بهذه المنطقة قبل أسبوعين.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا