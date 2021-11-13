مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم مسلحين في بوركينا فاسو
AFP Armel BAILY
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أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن مقتل 7 عناصر شرطة وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم مسلحين مجهولين بشمال البلاد.
وقال بيان للحكومة إن رجال الشرطة قاموا بمهمة أمنية في المنطقة بالقرب من مدينتي دوري وإساكاني بشمال بوركينا فاسو عندما تعرضوا للهجوم.
وأضاف البيان أن عمليات جارية للبحث عن المهاجمين.
يذكر أن هذه المنطقة تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وقتل 5 عناصر شرطة في هجوم مماثل بهذه المنطقة قبل أسبوعين.
المصدر: "رويترز"
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