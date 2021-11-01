مسلحون يقتلون 10 مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو

قال مصدر حكومي وآخر أمني، إن مسلحين مجهولين قتلوا عشرة أشخاص في هجوم بشمال بوركينا فاسو صباح اليوم الاثنين، وإن هناك أربعة آخرين في عداد المفقودين.

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وأضاف المصدران، أن المسلحين هاجموا مجموعة من المدنيين خلال توجههم بعربات نقل بدائية إلى سوق بلدة ماركويي في محمية الساحل ببوركينا فاسو.

وينشط في المنطقة التي تتاخم كلا من مالي والنيجر، جماعات إرهابية تشن هجمات متكررة رغم وجود قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب وقوات فرنسية.

واحتفلت بوركينا فاسو اليوم الاثنين بمرور 61 عاما على تأسيس جيشها في مراسم ركزت على مكافحة الإرهاب.

وزاد عدد الهجمات الإرهابية بصورة كبيرة في أنحاء منطقة الساحل في إفريقيا مما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين عن ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 1.3 مليون شخص نزحوا عن ديارهم بسبب العنف في بوركينا فاسو في العامين الماضيين.

المصدر: "رويترز"