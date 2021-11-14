النمسا تفرض الإغلاق العام على غير المطعمين بشكل كامل ضد كورونا

أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، أن بلاده ستفرض الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وفي مؤتمر صحفي، أشار ألكسندر شالنبرغ، إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف التعامل مع زيادة عدد الإصابات بهذا الفيروس الذي وصل إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد مكالمة فيديو مع حكام المقاطعات التسع بالنمسا.

وقال المستشار النمساوي: "يجب أن نرفع معدل التطعيم..إنه منخفض بشكل مخجل"، حيث أنه تم تطعيم ما يقرب من 65% من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

المصدر: "رويترز"