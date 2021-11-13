هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غرب أستراليا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، هز اليوم منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في غرب أستراليا، على بعد 24 كيلومترا من بلدة ماربل بار الصغيرة.

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ومن جانبه قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، إن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وكان على عمق 40 كيلومترا.

المصدر: رويترز