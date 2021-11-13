تدريب بحري مشترك بين أوكرانيا وأمريكا وتركيا ورومانيا في البحر الأسود

أجرت أوكرانيا والولايات المتحدة وتركيا ورومانيا تدريب PASSEX البحري المشترك في مياه البحر الأسود، حسبما أورد المكتب الإعلامي للقوات البحرية الأوكرانية اليوم السبت.

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وأفاد المكتب في بيان بأن سبع سفن حربية، بينها سفينتان أوكارنيتان وسفينة القيادة الأمريكية "ماونت ويتني"، شاركت في التدريبـ إضافة إلى طائرة دورية من طراز "بوسيدون" ومروحية أمريكيتين.

وأشار البيان إلى أن طواقم الدول الأربع تدربت على التنسيق بين السفن العاملة ضمن تشكيل مجموعة تكتيكية متعددة الجنسيات وفقا لمعايير حلف الناتو، بما في ذلك تنفيذ "عناصر المناورة التكتيكية وإعطاء إشارات وفقا لنظام الإشارات الدولية".

وحسب البيان فإن إجراء التدريبات من هذا النوع تهدف إلى الحفاظ على الأمن في البحر الأسود وتحسين تدريب طواقم القوات البحرية الأوكرانية والأمريكية "من أجل تنفيذ عمليات بحرية مشتركة".

المصدر: "نوفوستي"