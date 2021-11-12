 
مباشر
عاجل
مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

عكس المتوقع.. تركيا تمدد اعتقال إسرائيليين متهمين بالتجسس

أخبار العالم

عكس المتوقع.. تركيا تمدد اعتقال إسرائيليين متهمين بالتجسس
Reuters مدينة اسطنبول التركية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq2f

على غير المتوقع، قررت محكمة في اسطنبول التركية تمديد اعتقال زوجين إسرائيليين يواجهان تهما بالتجسس، رغم ترجيحات الإعلام الإسرائيلي بإطلاق سراحهما اليوم.

صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت أنه تم تمديد اعتقال الزوجين لمدة عشرين يوما، وكانا اعتقلا إثر تصويرهما منزلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت الصحيفة، شأن وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، نقلت عن "مسؤولين أتراك كبار" أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الزوجين اليوم بعد المثول أمام المحكمة، وهو ما لم يتحقق.

إقرأ المزيد
إعلام عبري: الإسرائيليان المعتقلان في تركيا سيعرضان الجمعة على محكمة وقد يتم ترحيلهما
إعلام عبري: الإسرائيليان المعتقلان في تركيا سيعرضان الجمعة على محكمة وقد يتم ترحيلهما

وكانت نادلة في المجمع الذي نزلا فيه، هي من أبلغ شرطة اسطنبول عن أن الزوجين قاما بتصوير مقر إقامة أردوغان.

وكانت "هيئة البث الإسرائيلي" نقلت أمس عن محامي الدفاع أنه التقى الزوجين، وقال إنه قد يتم إطلاق سراحهما، يوم الجمعة، وترحيلهما، نافيا أن يكونا قاما بأي أعمال تجسسية.

 

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا