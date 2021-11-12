عكس المتوقع.. تركيا تمدد اعتقال إسرائيليين متهمين بالتجسس

على غير المتوقع، قررت محكمة في اسطنبول التركية تمديد اعتقال زوجين إسرائيليين يواجهان تهما بالتجسس، رغم ترجيحات الإعلام الإسرائيلي بإطلاق سراحهما اليوم.

صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت أنه تم تمديد اعتقال الزوجين لمدة عشرين يوما، وكانا اعتقلا إثر تصويرهما منزلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت الصحيفة، شأن وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، نقلت عن "مسؤولين أتراك كبار" أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الزوجين اليوم بعد المثول أمام المحكمة، وهو ما لم يتحقق.

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وكانت نادلة في المجمع الذي نزلا فيه، هي من أبلغ شرطة اسطنبول عن أن الزوجين قاما بتصوير مقر إقامة أردوغان.

وكانت "هيئة البث الإسرائيلي" نقلت أمس عن محامي الدفاع أنه التقى الزوجين، وقال إنه قد يتم إطلاق سراحهما، يوم الجمعة، وترحيلهما، نافيا أن يكونا قاما بأي أعمال تجسسية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية