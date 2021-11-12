الاتحاد الأوروبي يعلق على تصريحات لوكاشينكو حول "إمكانية وقف إمداد الغاز"

قالت ممثلة المفوضية الأوروبية دانا سبينان، في تعليقها على تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بشأن إمكانية تعليق نقل الغاز إلى أوروبا، إن الغاز سلعة ولا يمكن استخدامه للابتزاز.

وقالت دانا سبينان المتحدثة في إفادة صحفية: "الغاز سلعة. لا يمكن استخدامه كأداة للابتزاز أوالضغط في أي مناقشات".

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وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قد هدد الاتحاد الأوروبي أمس الخميس عبر تصريحاته خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الببيلاروسية، باحتمالية وقف خط إمداد نقل الغاز من يامال الروسية، الذي يمر عبر أراضي بيلاروس، إلى أوروبا، في حال فرضت الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروس، في ظل التوتر الحاصل جراء أزمة الهجرة غير الشرعية على الحدود البيلاروسية مع بولندا ولاتفيا.

ودعا لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي للتفكير مليا قبل فرضه أي عقوبات، منوها بأن بلاده "لن تغفر" للاتحاد الأوروبي، وستتخذ إجراءات في حال فرض الاتحاد حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"