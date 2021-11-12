 
مباشر

بيلاروس ترد على بيان بولندا بشأن مساعدة حراس الحدود للمهاجرين وتصفه بـ"الكاذب"

أخبار العالم

بيلاروس ترد على بيان بولندا بشأن مساعدة حراس الحدود للمهاجرين وتصفه بـ
Reuters
الحدود البيلاروسية البولندية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpyb

اتهم الناطق باسم لجنة حرس الحدود البيلاروسية، أنطون بيتشكوفسكي، بولندا بنشر معلومات كاذبة حول أعمال حراس الحدود البيلاروس الذين يزعم أنهم ساعدوا المهاجرين في خرق حدود بولندا.

إقرأ المزيد
الأزمة على حدود بيلاروس وبولندا بين مزاعم
الأزمة على حدود بيلاروس وبولندا بين مزاعم "الأشخاص الخضر" و"الحرب الهجينة"

وقال بيتشكوفسكي في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة: "تعد المعلومات العامة المماثلة من جانب بولندا محاولة لتشويه سمعة العسكريين البيلاروس. ونرى أن كل جهود الجانب البولندي لا تهدف في الوقت الراهن إلى تسوية قضية أزمة المهاجرين المتواجدين على حدود الاتحاد الأوروبي، بل إلى النشر النشيط للمعلومات المزيفة".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا