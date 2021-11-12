الخطوط الجوية البيلاروسية توقف نقل المسافرين العراقيين والسوريين واليمنيين إلى البلاد من تركيا

أعلنت شركة الطيران البيلاروسية الحكومية "بيلافيا" أنها تعلق نقل المسافرين حامي جنسيات العراق وسوريا واليمن إلى البلاد من تركيا، على خلفية أزمة الهجرة المتصاعدة عند حدود بيلاروس.

وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مواطني العراق وسوريا واليمن لن يستطيعوا اعتبارا من اليوم الجمعة 12 نوفمبر اعتلاء رحلاتها من تركيا إلى بيلاروس، لافتة إلى أن بإمكان الذين طالهم هذا الإجراء استعادة أثمان تذاكرهم في مكان اقتنائها.

وأشارت "بيلافيا" إلى أن هذا الإجراء يأتي تلبية لقرار الشركات المختصة في تركيا.

من جانبها، أكدت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تتوقف عن نقل المسافرين العراقيين والسوريين واليمنيين إلى العاصمة البلاروسية مينسك، باستثناء الذين لديهم جواز دبلوماسي أو تصريح إقامة في بيلاروس.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك ووارسو اتهامات بافتعال الأزمة.

المصدر: RT + "نوفوستي"