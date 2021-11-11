محكمة استئناف إسرائيلية تؤيد حكم إعادة طفل مخطوف إلى إيطاليا

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة إسرائيلية أيدت الخميس حكما بإعادة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام إلى أقاربه في إيطاليا.

والصبي إيتان بيران هو الناجي الوحيد من كارثة تلفريك في إيطاليا وكان جده قد خطفه إلى إسرائيل.

واستأنف جده لأمه قرار محكمة في تل أبيب الشهر الماضي بإعادته إلى عمته في إيطاليا في خضم معركة حضانة عبر الحدود.

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المصدر: "رويترز"