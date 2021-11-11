الخارجية الروسية تدعو بروكسل لبحث أزمة المهاجرين مع مينسك

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه يتعين على بروكسل مناقشة مخاوفها بشأن الوضع على حدود بيلاروس مع بولندا وليتوانيا، مباشرة مع مينسك.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريح اليوم الخميس، أن موسكو يمكنها أن تدعو علانية أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي قلقا للغاية بشأن الوضع على الحدود، فيجب أن يتواصل مع السلطات البيلاروسية وفقا للممارسات الدبلوماسية العادية.

وقال غروشكو: "هذا ما يجب القيام به اليوم، لكن الاتحاد الاوروبي، على ما يبدو، ليس مستعدا لذلك".

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد صرحت في وقت سابق أن روسيا يمكن أن تؤثر على مينسك (بيلاروس) في حالة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

بالإضافة إلى ذلك تحدثت تقارير إعلامية أن ميركل توجهت بطلب خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الشأن.

المصدر: نوفوستي