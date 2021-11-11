باتروشيف يبحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التعاون الثنائي

أجرى أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، في نيودلهي على هامش الحوار الإقليمي حول شؤون الأمن في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، للصحفيين: "تم خلال اللقاء بحث التعاون الروسي الإيراني في مجال الأمن".

وشارك في الحوار الإقليمي حول شؤون الأمن في أفغانستان في نيودلهي، كل من الهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وذلك على مستوى مستشاري الأمن أو أمناء مجالس الأمن. ويجري الحوار برئاسة مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي، أدجيت دوفال".

المصدر: تاس