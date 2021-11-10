مسؤول صيني: بكين وواشنطن ستعززان التعاون المناخي

أكد كبير المفاوضين في الوفد الصيني إلى مؤتمر المناخ تشي جين هوا، أن بكين ملتزمة بتطوير التعاون مع واشنطن في مواجهة التغير المناخي.

وقال في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، إن "الصين ستعزز أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات وتعتزم تطوير خطة وطنية بشأن غاز الميثان".

وتابع: "الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق بعد ظهر اليوم الأربعاء حول إعلان مشترك سيتم الكشف عنه قريبا".

المصدر: "رويترز"