وصول دبلوماسي أمريكي رفيع إلى سيئول

وصل دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى سيئول، حيث ستكون قضية كوريا الشمالية والتحالف الثنائي والتعاون الاقتصادي على رأس جدول مباحثاته.

ووصل كريتنبرينك إلى مطار إنتشون الدولي غرب سيئول بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى اليابان، وهي محطته الأولى في جولته التي تستغرق 6 أيام.

وتأتي زيارته إلى سيئول وسط مساعي كوريا الجنوبية لتعزيز الجهود المشتركة مع واشنطن لاستئناف الحوار مع الشمال، في الوقت الذي تتسبب فيه القضايا الجيوسياسية في تزايد الصراع بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، يخطط كريتنبرينك يوم غد الخميس للقاء نظيره الكوري يوه سيونغ-بيه، مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول الأمريكي من المقرر أن يلتقي خلال إقامته التي تستغرق ثلاثة أيام مع منسق الدبلوماسية الاقتصادية لي سونغ-هو وكبار المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والطاقة، حيث من المتوقع أن يتناولوا القضايا الاقتصادية العالقة بين الجانبين.

ويخطط كريتنبرينك أيضا للقاء لي جيه-ميونغ، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم، ويون سيوك-يول، المرشح الرئاسي عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

المصدر: "يونهاب"