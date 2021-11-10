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حلف الأطلسي يعرب عن مساندته بولندا في أزمة المهاجرين

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حلف الأطلسي يعرب عن مساندته بولندا في أزمة المهاجرين
Reuters
حلف الأطلسي يساند بولندا في أزمة المهاجرين
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أعلن مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن بولندا أطلعت شركاءها في الحلف على أزمة المهاجرين المحتدمة على حدودها، معربا عن رفض الحلف لهذه الأزمة التي "تقف بيلاروس وراءها".

وأضاف المسؤول عقب الاجتماع المغلق للحلف في بروكسل: "الحلفاء أوضحوا أن بيلاروس تتحمل مسؤولية الأزمة واستخدام نظام لوكاشينكو المهاجرين، تكتيك هجين غير إنساني وغير قانوني وغير مقبول".

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ومضى يقول: "حلف الأطلسي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم لحلفائنا والحفاظ على سلامة المنطقة وأمنها".

والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروس.

واتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

وقال: "سنعاقب كل من يشارك في تهريب المهاجرين لهدف محدد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على "تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو".

المصدر: رويترز

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