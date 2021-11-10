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فيديو من عام 2011 لـRT أعيد نشره على أنه من زلزال وقع حديثا في تركيا

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فيديو من عام 2011 لـRT أعيد نشره على أنه من زلزال وقع حديثا في تركيا
Reuters
الصورة لأضرار زلزال إزمير عام 2020
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بعد ساعات على زلزال قونيا التركية، تداولت مواقع التواصل فيديو "يظهر أثار الكارثة"، إلا أن تحقيق "أ ف ب" أظهر أن ما تم تداوله في الحقيقة فيديو نشرته RT عام 2011 لزلزال بمدينة فان.

ويظهر في الفيديو شارع يشهد اهتزازا كبيرا وانقطاعا مفاجئا في التيار الكهربائي يليه اجتياح غيمة غبار كثيفة للمكان.

وجاء في النص المرافق "تركيا: بعد زلزال أمس بقونيا وأضنة بقوة 5,3 ريختر الهزات الارتدادية لا تهدأ ...انظروا لهذا المشهد فرار وذعر الناس والغبار والدخان في كل مكان".

فيديو من عام 2011 لـRT أعيد نشره على أنه من زلزال وقع حديثا في تركيا

إلا أنه عند البحث يظهر أن الفيديو يعود لزلزال وقع عام 2011 في مدينة فان التركية بقوة 5,7 درجات. وقد أوقع الزلزال آنذاك أكثر من 366 قتيلا و1300 جريح، وأضرارا جسيمة.

المصدر: "أ ف ب"

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