واشنطن تدعو ميانمار للإفراج عن صحافي أمريكي متهم بالارهاب

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ميانمار إلى الإفراج "فورا" عن الصحافي الأمريكي داني فنستر الذي اعتقل في مايو، وبات يواجه عقوبة السجن المؤبد بعد اتهامه بالإرهاب والعصيان.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "إبقاءه قيد الاعتقال غير مقبول. الصحافة ليست جريمة".

وأفاد ثان زاو أونغ، وكيل الدفاع عن فنستر، في وقت سابق اليوم، بأن السلطات البورمية وجهت إلى الأخير تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان، مشيرا إلى أن العقوبة على تهمة الإرهاب لوحدها تصل إلى السجن المؤبد.

وفنستر (37 عاما) ملاحق أساسا بتهم التحريض على المعارضة ضد الجيش، وتكوين جمعية غير مشروعة، وخرق قانون الهجرة.

وتأتي هاتان التهمتان الجديدتان بعد أيام من لقاء جرى في العاصمة نايبيداو بين زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ والدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون الذي كان سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة وقاد في السابق مفاوضات لتحرير رهائن أمريكيين في العالم.

المصدر: "أ ف ب"