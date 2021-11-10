منظمة إغاثية: نحو خمسة آلاف لاجئ أفغاني يعبرون يوميا إلى إيران

أفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن ما بين أربعة وخمسة آلاف أفغاني يعبرون يوميا إلى إيران بعد سيطرة "طالبان" على الحكم، داعيا لزيادة الدعم لطهران لتمكينها من توفير الحاجات الإنسانية.

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وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند، إن "آلاف النساء والأطفال والرجال المنهكين يعبرون من أفغانستان إلى إيران يوميا بحثا عن الأمان".

وأضاف "لا يمكن أن نتوقع من إيران استضافة هذا العدد من الأفغان مع هذا الدعم المحدود من المجتمع الدولي"، وذلك في بيان للمنظمة على هامش زيارة أمينها العام إيران هذا الأسبوع.

ووفق المجلس، تعد إيران من أكثر دول العالم استضافة للاجئين خصوصا الأفغان منهم، إذ يقدر عددهم قبل الأحداث الراهنة بنحو 3,5 ملايين أفغاني.

وأشار إلى أن ما بين أربعة وخمسة آلاف أفغاني يعبرون يوميا الحدود الفاصلة بين البلدين، والممتدة لنحو 900 كلم.

وشدد إيغلاند، على ضرورة توفير المساعدات الانسانية لأفغانستان والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين "قبل حلول البرد القارس في الشتاء".

وفي شريط مصور نشره عبر "تويتر" الثلاثاء، قال الأمين العام خلال زيارته مخيما للاجئين الأفغان في محافظة كرمان وسط إيران "أعتقد أن العالم لم يفهم بعد حجم الأزمة في كامل المنطقة".

وأشار إلى أن نحو 300 ألف شخص عبروا إلى إيران منذ سيطرة حركة "طالبان" على كابل في أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية إثر تواجد امتد زهاء عقدين من الزمن.

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أبدى الثلاثاء خشية إيران من أن يصل عدد اللاجئين الجدد إلى نحو "مليون شخص".

وأضاف في لقاء أقامته السلطة القضائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، أن الأفغان "حين ينهار اقتصادهم ولا يتلقون أي مساعدة، يتجهون نحو الحدود" مع إيران.

وتابع "هم لاجئون نحترمهم ونعزهم، لكن الأرقام كبيرة جدا: حاليا لدينا 3,5 ملايين لاجئ أفغاني في البلاد يستفيدون من كل المعونات المالية التي تطال الإيرانيين، لماذا لا يقوم أحد بمساعدة الأفغان بطريقة تتيح لهم البقاء في بلادهم، ولا يضطرون لترك منازلهم والتوجه الى الحدود؟".

وأفاد بيان المجلس النرويجي الذي يعمل على توفير مساعدات للاجئين الأفغان في إيران، أن "المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة طلبت نحو 300 مليون دولار لمساعدة ما يصل الى 515 ألف أفغاني يتوقع أن يلجأوا الى دول الجوار بحلول نهاية 2021".

وأشار الى أن "32 بالمئة فقط" من هذا الطلب تم توفيره إلى الآن، موضحا أن نحو 136 مليونا من المبلغ الإجمالي مطلوبة لمساعدة الأفغان في إيران.

ويصل إجمالي عدد اللاجئين الأفغان الى خمسة ملايين شخص، يتوزع 90 بالمئة منهم بين إيران وأفغانستان، وفق أرقام المجلس النروجي.

الصدر: AFP