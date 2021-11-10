كوريا الجنوبية تكشف عن وثائق سرية حول زيارة طالبة إلى جارتها الشمالية عام 1989

كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قيام طالبة عام 1989 بزيارة إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك ما طلبته بيونغ يانغ بعدم عقابها على قيامها بالزيارة غير المصرح بها.

إقرأ المزيد

ووفق وثائق سرية كشفتها خارجية كوريا الجنوبية، قامت ليم سو-كيونغ، وهي عضو في مجموعة مؤيدة للوحدة من طلاب الجامعات، بالرحلة لحضور فعالية شبابية في بيونغ يانغ دون تصريح من الحكومة وعادت إلى الجنوب عبر قرية بانمونجوم الحدودية التي تفصل بين البلدين.

وتم إلقاء القبض عليها عند عودتها وحكم عليها بالسجن 5 سنوات في العام التالي بتهمة انتهاك قانون الأمن الوطني. تم إطلاق سراحها بعد ذلك بعامين وإعادتها إلى عملها عام 1999 ثم شغلت منصب نائبة برلمانية ما بين عامي 2012 و 2016.

واحتفظت الخارجية بالمستندات بسرية حتى بعد انقضاء فترة السرية التي تكون مدتها 30 عاما، لكنها أعلنت عنها مؤخرا بعد أن رفع محامو حقوق الإنسان وتوحيد كوريا دعوى قضائية تطالب بالكشف عنها.

وتشمل المستندات سجلات هاتفية وتبادلات أخرى بين الكوريتين قبل وبعد رحلة ليم إلى الشمال، بما يشمل خطابا أرسلته لجنة كوريا الشمالية لإعادة الوحدة السلمية إلى وزير الوحدة الكوري الجنوبي آنذاك.

المصدر: يونهاب