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احتجاز امرأة منشقة من كوريا الشمالية حاولت عبور الحدود للعودة إلى وطنها

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احتجاز امرأة منشقة من كوريا الشمالية حاولت عبور الحدود للعودة إلى وطنها
Globallookpress
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أفادت السلطات في كوريا الجنوبية بأنها تحقق مع منشقة كورية شمالية بعد محاولتها عبور الحدود بين الكوريتين للعودة إلى الشطر الكوري الشمالي.

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وذكرت الشرطة أنها احتجزت المرأة وهي في العقد السادس من عمرها  بالقرب من جسر "تونغيل" في مدينة "باجو" الحدودية الغربية في الصباح الباكر يوم 13 سبتمبر، بعد أن أبلغت جنديا بالجيش بأنها تريد العودة إلى كوريا الشمالية، فيما لا يزال السبب وراء سعيها للعودة إلى وطنها مجهولا.

يشار إلى أن جسر "تونغيل" عبارة عن بوابة للجمارك والهجرة والحجر الصحي في محطة "دوراسان" في مدينة "باجو" التي تخضع لحراسة مكثفة من الجيش الكوري الجنوبي.

وأشارت الشرطة في كوريا الجنوبية إلى أن القضية قيد التحقيق حاليا، مضيفة أن المرأة لم تحتجز بعد لخرقها قانون الأمن القومي.

وكانت امرأة منشقة كورية شمالية ظهرت في عام 2017 في مقطع فيديو دعائي كوري شمالي، وزعمت أنها عادت إلى كوريا الشمالية بعد معاناتها "الجسدية والنفسية" في كوريا الجنوبية.

وفر في العام الماضي 229 شخصا من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية، بانخفاض حاد مقارنة بعددهم في عام 2019 وكان بلغ 1047 و1137 في عام 2018، وفقا لوزارة الوحدة المتخصصة في الشؤون بين الكوريتين.

كما بلغ العدد الإجمالي للهاربين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في كوريا الجنوبية 33.752 شخصا حتى نهاية العام الماضي.

المصدر: يونهاب

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