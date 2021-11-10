طهران تطالب باريس بلعب دور أكثر استقلالية في المفاوضات النووية

طالب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، باريس بلعب دور أكثر استقلالية في المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا.

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وقال باقري في مقابلة مع صحيفة "فيغارو" الفرنسية: "رغم أن مواقف روسيا والصين أقرب إلى الموقف الإيراني من سائر أطراف المفاوضات إلا أنه من خلال لقائي بالسلطات الفرنسية شعرت بأن باريس تنوي القيام بدور أكثر جدية في مفاوضات فيينا".

وأضاف باقري: "لو تتبنى فرنسا مواقف أكثر استقلالية في مفاوضات فيينا سوف تثبت موقعها بين أطراف التفاوض".

المصدر: RT