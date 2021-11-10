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بالذكرى 83 لوفاة المؤسس..تركيا تصمت دقيقة وأردوغان يزور ضريحه (صور)

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بالذكرى 83 لوفاة المؤسس..تركيا تصمت دقيقة وأردوغان يزور ضريحه (صور)
Globallookpress Altan Gocher/GocherImagery via w
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شهدت كافة أرجاء تركيا، اليوم الأربعاء، وقوف دقيقة صمت عند تمام الساعة الـ09:05 صباحا، بمناسبة الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وفق وكالة "الأناضول".

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وأفادت "الأناضول" بأن "صفارات الإنذار دوت في عموم البلاد عند الساعة التي توفي فيها أتاتورك، وتوقف معظم المواطنين لدى سماعهم صفارات الإنذار، في حين عاش الكثيرين منهم لحظات مؤثرة بهذه المناسبة.

ووضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إكليلا من الزهور على ضريح مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة بمناسبة الذكرى 83 لوفاته.

المصدر: "الأناضول" + "TRT"

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