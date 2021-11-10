بالذكرى 83 لوفاة المؤسس..تركيا تصمت دقيقة وأردوغان يزور ضريحه (صور)

شهدت كافة أرجاء تركيا، اليوم الأربعاء، وقوف دقيقة صمت عند تمام الساعة الـ09:05 صباحا، بمناسبة الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وفق وكالة "الأناضول".

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وأفادت "الأناضول" بأن "صفارات الإنذار دوت في عموم البلاد عند الساعة التي توفي فيها أتاتورك، وتوقف معظم المواطنين لدى سماعهم صفارات الإنذار، في حين عاش الكثيرين منهم لحظات مؤثرة بهذه المناسبة.

09:05.. #دقيقة_صمت في #تركيا بذكرى وفاة أتاتورك

شهدت كافة أرجاء تركيا، الأربعاء، وقوف دقيقة صمت عند تمام الساعة 09:05 صباحا، بمناسبة الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.https://t.co/4cVR5YvR53pic.twitter.com/u0a2HoMaIB — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 10, 2021

ووضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إكليلا من الزهور على ضريح مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة بمناسبة الذكرى 83 لوفاته.

الرئيس التركي رجيب طيب #أردوغان يضع إكليلا من الزهور على ضريح مؤسسة الجمهورية التركية مصطفى كمال #أتاتورك في #أنقرة بمناسبة الذكرى 83 لوفاته pic.twitter.com/swbaenGfcx — TRT عربي (@TRTArabi) November 10, 2021

المصدر: "الأناضول" + "TRT"