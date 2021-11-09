أردوغان يكشف عن موعد البدء في بناء محطتين نوويتين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ الاستعداد على وجه السرعة لبناء المحطتين النوويتين الثانية والثالثة بعد محطة "آق قويو".

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وفي تصريحات له، قال رجب طيب أردوغان: "لا يمكن أن يعترض شخص على الطاقة النووية التركية وفي قلبه ذرة رغبة باستقلال اقتصاد البلاد ورفاهية شعبها"؟

وأضاف: "من يقول إنه لا ينبغي لتركيا امتلاك طاقة نووية في وقت تنشط 443 محطة في 32 بلدا، فإن لم يكن خائنا، فهو جاهل".

المصدر: "الأناضول"