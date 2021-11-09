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أردوغان يكشف عن موعد البدء في بناء محطتين نوويتين

مال وأعمال

أردوغان يكشف عن موعد البدء في بناء محطتين نوويتين
Reuters MURAT CETINMUHURDAR/PPO
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ الاستعداد على وجه السرعة لبناء المحطتين النوويتين الثانية والثالثة بعد محطة "آق قويو".

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وفي تصريحات له، قال رجب طيب أردوغان: "لا يمكن أن يعترض شخص على الطاقة النووية التركية وفي قلبه ذرة رغبة باستقلال اقتصاد البلاد ورفاهية شعبها"؟

وأضاف: "من يقول إنه لا ينبغي لتركيا امتلاك طاقة نووية في وقت تنشط 443 محطة في 32 بلدا، فإن لم يكن خائنا، فهو جاهل".

المصدر: "الأناضول"

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