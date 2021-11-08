أردوغان يعلن إلغاء بعض الرسوم الكهربائية لمساعدة المستهلكين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده ستلغي بعض الرسوم الثابتة في فوايتر الكهرباء لمساعدة المستهلكين، مشيرا إلى أن حكومته تدعم بعض أسعار الطاقة.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة إن الحكومة ستلغي رسما ثابتا بنسبة اثنين بالمئة على فواتير الكهرباء يذهب لتمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية TRT، ورسما آخر بنسبة واحد في المئة.

وأضاف: "مع عدم عرقلة ميزانيات الشركات في قطاع الطاقة أو التضحية بمواطنينا، فإننا سنواصل ترويض أزمة الطاقة العالمية هذه".

ويواجه أردوغان انتخابات صعبة في موعد أقصاه منتصف 2023 وتضررت شعبيته بوصول معدل التضخم في تركيا إلى 20 بالمئة، مع زيادات في الآونة الأخيرة في أسعار سلع أساسية مثل الغذاء والغاز.

وقال مسؤولون لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن أنقرة تجهز حزمة دعم مالي لمساعدة الأسر الأقل دخلا من خلال إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجر وتخفيف عبء تكاليف الطاقة وزيادة رواتب بعض العاملين بالقطاع العام.

المصدر: "رويترز"