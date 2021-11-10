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اليابان توافق على منح المراهقين والأطفال حوافز مالية نقدية

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اليابان توافق على منح المراهقين والأطفال حوافز مالية نقدية
Reuters
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وافقت اليابان اليوم، على استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطتها لمنح 100 ألف ين (886 دولارا) نقدا وقسائم لكل طفل يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل كجزء من حزمة تحفيز ضد كورونا.

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واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي، وناتسو ياماغوتشي، زعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي، كوميتو، على وضع حد أقصى للدخل السنوي عند 9.6 مليون ين.

وكان كوميتو قد ضغط من أجل إدراج هذا الإجراء في حزمة التحفيز بعد أن جعلها محور تعهداته الانتخابية في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وتهدف الحكومة إلى وضع حزمة تحفيز للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد عن 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) مع مثل هذه الإجراءات بحلول الأسبوع المقبل وتأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال العام.

المصدر: كيودو نيوز

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