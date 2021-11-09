 
مباشر

روما.. الحجر على مزرعة للدواجن بعد تفشي إنفلونزا الطيور فيها

أخبار العالم

روما.. الحجر على مزرعة للدواجن بعد تفشي إنفلونزا الطيور فيها
Reuters Raheb Homavandi
مزرعة دواجن - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp6x

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السلطات في منطقة لاتسيو اتخذت تدابير عاجلة لعزل مزرعة للدواجن بمنطقة أوستيا القديمة في ضواحي روما، بعد تفشي إنفلونزا الطيور فيها.

وحسب صحيفة Il Messaggero الإيطالية، "تم اكتشاف المرض بعد نفوق مشبوه للطيور في مزرعة صغيرة غير ربحية".

وأضافت: "وفقا لأمر السلطات، أعلنت منطقة حجر صحي تشمل محيط مزرعة الدواجن في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات، وسيتم إجراء الفحوصات على مسافة 10 كيلومترات".

وتابعت: "يجب أن تخضع المنشأة التي تم اكتشاف المرض فيها لتطهير كامل، وحظر نقل وبيع الطيور من مزارع منطقة الحجر طيلة 21 يوما".

وجرى الكشف عن 20 بؤرة لإنفلونزا الطيور في إيطاليا، أما في أوستيا القديمة فهي الحالة الأولى في محيط العاصمة.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا