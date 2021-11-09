روما.. الحجر على مزرعة للدواجن بعد تفشي إنفلونزا الطيور فيها

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السلطات في منطقة لاتسيو اتخذت تدابير عاجلة لعزل مزرعة للدواجن بمنطقة أوستيا القديمة في ضواحي روما، بعد تفشي إنفلونزا الطيور فيها.

وحسب صحيفة Il Messaggero الإيطالية، "تم اكتشاف المرض بعد نفوق مشبوه للطيور في مزرعة صغيرة غير ربحية".

وأضافت: "وفقا لأمر السلطات، أعلنت منطقة حجر صحي تشمل محيط مزرعة الدواجن في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات، وسيتم إجراء الفحوصات على مسافة 10 كيلومترات".

وتابعت: "يجب أن تخضع المنشأة التي تم اكتشاف المرض فيها لتطهير كامل، وحظر نقل وبيع الطيور من مزارع منطقة الحجر طيلة 21 يوما".

وجرى الكشف عن 20 بؤرة لإنفلونزا الطيور في إيطاليا، أما في أوستيا القديمة فهي الحالة الأولى في محيط العاصمة.

المصدر: "تاس"