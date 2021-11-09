النرويج تكشف هوية مهاجم شرطة أوسلو

ذكرت وسائل إعلام نرويجية أن مهاجم المارة والشرطة في منطقة بيسليت بأوسلو عاصمة النرويج، كان من جمهورية الشيشان الروسية.

وأشارت صحيفة Verdens Gang النرويجية إلى أن "المهاجم سبق وحكم عليه قبل عام بالعلاج النفسي الإجباري بعد هجوم مماثل في أوسلو عام 2019"، فيما أكدت السلطات أن الحادث "لم يحمل طابعا إرهابيا".

ووقع الحادث صباح الثلاثاء عندما حاولت دورية للشرطة إيقافه، حيث حاول اقتحام سيارة الشرطة ما أدى إلى إصابة أحدهم.

واضطرت الشرطة لإطلاق النار عليه ونقل إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.

المصدر: "لينتا.رو" + وكالات