تقرير: إسرائيل تضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن شركة NSO

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لشطب شركة NSO المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس من القائمة السوداء.

ونقل تقرير الصحيفة الأمريكية عن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، قولهما: "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها واشنطن أثارت قلق القدس والاتهامات الموجهة إلى الشركة بأنها تصرفت ضد المصالح الأمريكية اتهام ضمني لإسرائيل التي ترخص برمجياتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تحاول إقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أنشطة NSO والشركة الثانية المدرجة على القائمة السوداء "كانديرو"، ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين".

وشدد المسؤولان الإسرائيليان على أن تل أبيب "مستعدة للموافقة على إشراف أشد صرامة على ترخيصها لبرامج NSO".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"