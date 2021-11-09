موسكو: موقف الغرب إزاء أزمة اللاجئين العالقين على الحدود مع بيلاروس احتقار لقيمه

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موقف الغرب إزاء محنة آلاف اللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبلدان الاتحاد الأوروبي.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء قالت زاخاروفا إن الغرب يظهر "احتقاره للقيم التي كان يتحدث عنها على مدار سنوات".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تنتظر من "الغرب المتعاضد" ألا يتهرب من تحمل المسؤولية عما يحدث في الوقت الراهن على الحدود.

وقالت إن الوقت قد حان للغرب ليدفع ثمن ترويجه لفكرة أن الحياة الوحيدة الأفضل، هي تلك التي تعيشها الدول الغربية بمعاييرها "الرفيعة".

ودعت الدول الغربية لعدم إلقاء هذه المسؤولية على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

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المصدر: وسائل إعلام روسية