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إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا (فيديو)

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إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا (فيديو)
Reuters
حرائق في إسرائيل - أرشيف -
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اندلع حريق ضخم يوم الثلاثاء في سيارات ومنطقة حرجية في جبال الكرمل قرب جامعة حيفا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن ألسنة النار طالت 4 سيارات خصوصية كانت مركونة على هامش الشارع وامتدت نحو منطقة حرجية في المكان.

وفي أعقاب الحريق أغلقت الشرطة مفرق دينيا باتجاه الجامعة وشارع 672 الرابط بين عسفيا والجامعة أمام حركة السير ودعت السائقين إلى اتباع طرق بديلة.

وفتحت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق دون الإبلاغ عن الخلفية أو اعتقالات.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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