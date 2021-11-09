إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا (فيديو)
اندلع حريق ضخم يوم الثلاثاء في سيارات ومنطقة حرجية في جبال الكرمل قرب جامعة حيفا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن ألسنة النار طالت 4 سيارات خصوصية كانت مركونة على هامش الشارع وامتدت نحو منطقة حرجية في المكان.
وفي أعقاب الحريق أغلقت الشرطة مفرق دينيا باتجاه الجامعة وشارع 672 الرابط بين عسفيا والجامعة أمام حركة السير ودعت السائقين إلى اتباع طرق بديلة.
وفتحت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق دون الإبلاغ عن الخلفية أو اعتقالات.
#صور| حريق هائل يلتهم مركبات وأحراشًا قرب جامعة حيفا وطواقم الإسعاف تحاول إخماده. pic.twitter.com/tkhvEiKrDp— news-online (@news___online) November 9, 2021
#متابعة | اندلاع حريق هائل في مركبة بالقرب من جامعة حيفا وطواقم الإطفاء تحاول السيطرة عليه. pic.twitter.com/xtWRiG3crJ— news-online (@news___online) November 9, 2021
اندلاع حريق بسيارات وحرش في جبال الكرمل— موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2021
للتفاصيل: https://t.co/ColknciAf2pic.twitter.com/7ZoDwhAIhJ
#عربي#עברית 📟سلطة الإطفاء والإنقاذ: الحريق الذي اندلع بالسيارات قرب جامعة حيفا كان متعمدًا.— |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) November 9, 2021
רשות הכבאות וההצלה: השריפה שפרצה במכוניות ליד אוניברסיטת חיפה הייתה מכוונת pic.twitter.com/wst9vjqPHO
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية
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