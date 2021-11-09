فشل تحرك ترامب لإبقاء سجلات 6 يناير سرية

فشلت محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإجرائية للإبقاء على سرية السجلات والوثائق المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وطلب ترامب في وقت متأخر من ليلة الاثنين من القاضي تانيا تشوتكان، منع تسليم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب الكونغرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات نوفمبر.

وحكمت القاضية الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بأنها لن تسمح للرئيس السابق باستباق قرارها بشأن ما إذا كان يمكنه منع الأرشيف الوطني من تسليم السجلات إلى مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تتخذ القاضية قريبا قرارا حول ما إذا كان يجب على الأرشيف الوطني تسليم وثائق ترامب إلى لجنة مجلس النواب، ربما قبل يوم الجمعة وهو الموعد النهائي لتسليم الأرشيف للوثائق إلى لجنة المجلس.

وكان الفريق القانوني لترامب طلب من القاضية وقف تسليم الأرشيف الوطني لسجلاته الشهر الماضي. وجاء طلبه الجديد بعد أيام من تشكيك القاضية في الدعوى التي قدمها ترامب بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورطه أو تورط أحد مساعديه بهجوم 6 يناير.

المصدر: CNN