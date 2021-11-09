لافروف يعلق على أزمة الهجرة على حدود بولندا وبيلاروس

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب حل أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وكل من بولندا وليتوانيا، مع مراعاة معايير القانون الإنساني الدولي.

وأضاف لافروف، عقب لقاء مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر: " أعتقد أن حل هذه المشاكل، يجب أن يكمن في الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وبطبيعة الحال، في عدم نسيان من أين تنمو جذور المشكلة".

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وأشار إلى أن جذور المشكلة، "تنبع من السياسة التي تتبعها الدول الغربية، بما في ذلك دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، على مدى سنوات عديدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحاولة فرض حياة أفضل على سكانها وفق المعايير الغربية".

وأضاف الوزير الروسي: "مع كل الخطوات التي تجري مناقشتها الآن، يجب ألا ننسى أين بدأ كل شيء، وبذنب من يحدث كل هذا الآن".

المصدر: نوفوستي