سفارة فلسطين لدى تركيا: العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبورجيلة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بأن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن الفلسطيني، أنس أبورجيلة، على أحد شواطئ تركيا.

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وأضافت أن أنس أبورجيلة هو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين إثر حادث المركب.

وأكدت السفارة أنها تتواصل مع أسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن، إذا قررت أسرته ذلك.

من جهته أكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقود الثالث "سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيا السلامة للجميع".

المصدر: RT