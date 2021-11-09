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القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام ضد زعيم "الأحوازية"

أخبار العالم

القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام ضد زعيم
Reuters
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أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خدائيان عن إصدار لائحة اتهام ضد زعيم جماعة "الإحوازية" التي تصنفها طهران إرهابية وانفصالية.

وحسب وكالات أنباء إيرانية، فقد قال خدائيان في تصريح صحفي أمس الاثنين إن "ملف متزعم زمرة "الاحوازية" الإرهابية والانفصالية والمدعومة من قبل أجهزة استخبارات دول أجنبية قد تم البت فيه في النيابة العامة والثورية في طهران وتم إصدار لائحة الاتهام بشأنه" وأحيل ملفه إلى المحكمة.

وأشار إلى أن "الجرائم والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل الزمرة" تشمل عمليات تفجير في الأماكن الحكومية والخاصة والاغتيالات وإطلاق النار على المواطنين العاديين والمسؤولين والتجسس وتخريب المراكز النفطية والغازية الحساسة وكذلك غسيل الأموال.

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وأضاف المتحدث أن العناصر الرئيسية لـ"الأحوازية" ينشطون في الدول الأوروبية و"هم منهمكون بالتخطيط والترتيب لأعمال إجرامية وإرهابية ضد الشعب الإيراني كما أنهم ومن خلال القنوات التلفزيونية التي بحوزتهم يروجون للعنف في البلاد".

وأوضح خدائيان أنه وفي ظل جهود ومتابعات رجال الأمن فقد تم قبل فترة رصد واعتقال زعيم "الأحوازية" في الجوار الحدودي "حيث اعترف خلال التحقيق معه بجرائمه ضد الشعب الإيراني".

ولم تذكر وسائل إعلام إيرانية اسم المتهم، لكن الحديث يدور على ما يبدو عن رئيس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" المعارض حبيب الكعبي "حبيب أسيود"، الذي أعلنت السلطات الإيرانية قبل عام عن إلقاء القبض عليه في أراضي تركيا، ثم نقلته إلى داخل إيران.

المصدر: وكالات إيرانية

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