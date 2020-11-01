إيران تمسك برئيس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في تركيا وتنقله إلى طهران

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الأحد، عن اعتقال رئيس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" الانفصالية، المعارض حبيب الكعبي.

وأكد ذو النور أنه تم القبض على الكعبي خارج إيران، وتم نقله إلى داخل البلاد.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن طهران تمكنت من استدراج الكعبي إلى تركيا واعتقاله هناك ونقله إلى إيران، بالتعاون مع أجهزة الأمن التركية.

وأشار ذو النور إلى أن الكعبي يخضع لتحقيقات القوى الأمنية في الوقت الراهن، ووصف عملية اعتقاله بـ"الإنجاز الناجح" للأجهزة الأمنية الإيرانية، مشددا على أنه "سيلقى جزاءه بعد خضوعه لمحاكمة عادلة".

وأكدت "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" صحة الأنباء عن اعتقال الكعبي، متهمة المخابرات الإيرانية بـ"اختطافه في الأراضي التركية، بعد عملية استدراج شاركت وأسهمت فيها دولة عربية خليجية، وشخصيات أحوازية"، لم تكشف عنها.

وتصنف طهران هذه الحركة بـ"الإرهابية"، وهي منظمة تدعو إلى انفصال منطقة الأهواز التي يقطنها عرب إيران، وتتهمها بالمسؤولية عن استهداف عرض عسكري في مدينة الأهواز، في سبتمبر من العام 2018، أودى بحياة 29 و إصابة 57 من المدنيين والقوات العسكرية الإيرانية، والذي تبنته الحركة، قبل أن يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم في وقت لاحق.

المصدر: RT