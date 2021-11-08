بنما ترفض الاعتراف بفوز أورتيغا

أعلنت الحكومة البنمية أنها لا تعتبر الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا التي فاز بها الرئيس الحالي دانيال أورتيغا شرعية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية البنمية: "حكومة جمهورية بنما تأسف لأن الانتخابات العامة في نيكاراغوا التي أجريت في الـ7 من نوفمبر الحالي، لم توفر الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لعملية انتخابية حرة وتشاركية ونزيهة وشفافة".

ودعت الوزارة في بيانها حكومة نيكاراغوا إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين واستعادة جميع حقوقهم المدنية والسياسية".

وأعلن في مانغوا عن فوز الرئيس الحالي لنيكاراغوا دانيال أورتيغا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 97.74% من بطاقات التصويت، حيث حصل على 75.92% من الأصوات.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العملية الانتخابية في نيكاراغوا بأنها "مزيفة"، فيما قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن "الانتخابات في نيكاراغوا أجريت دون ضمانات ديمقراطية، ونتائجها تفتقر إلى الشرعية".

المصدر: RT