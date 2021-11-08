واشنطن تلوح بالعقوبات على نيكاراغوا بعد فوز أورتيغا بولاية رابعة

لوحت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على ماناغوا، غداة فوز رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا بولاية رئاسية رابعة على التوالي بنيله 75% من الأصوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "سنواصل استخدام الدبلوماسية والتدابير المنسقة مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين والعقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات لمحاسبة المتواطئين في الأعمال غير الديمقراطية لحكومة أورتيغا".

ويتهيأ الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض سلسلة عقوبات أشد بموجب قانون "ريناسر" الذي أقره الكونغرس مؤخرا.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على مقربين من أورتيغا، ونددت واشنطن بانتخابات "غير نزيهة" أجريت في نيكاراغوا، عقب توقيف 39 معارضا بينهم الخصوم الرئيسيون السبعة لأورتيغا.

ووضعت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التطورات في نيكاراغوا على جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد هذا الأسبوع، والذي قد يتخذ فيه قرار تعليق عضوية مانغوا، علما بأن الخبراء يتخوّفون من أن يؤدي قرار كهذا إلى مزيد من التعنت من جانب نيكراغوا.

وأعلنت المحكمة الانتخابية في نيكراغوا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 65.34%، في حين أشارت تقديرات مرصد قريب من المعارضة إلى أن نسبة المقاطعة بلغت 81.5% بناء على بيانات 1450 مراقبا لا يحملون تصاريح رسمية تواجدوا في 563 مركز تصويت، وأفادوا بعدم تشكل طوابير أمام مكاتب الاقتراع.

المصدر: "أ ف ب"