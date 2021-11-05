مسؤول: إدارة بايدن ستشدد الضغوط على رئيس نيكاراغوا بعد الانتخابات
Reuters رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا
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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشديد الضغوط الدبلوماسية واستخدام وسائل أخرى ضد رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا في أعقاب الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد في بلاده.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي بارز أن بايدن سيصدر على الأرجح بيانا عن نيكاراغوا يوم الأحد بعد الانتخابات التي تعتبرها واشنطن "صورية".
وأضاف المسؤول أن بايدن يعتزم توقيع تشريع أعده الكونغرس يستهدف تشديد الضغوط على أورتيغا الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية رابعة على التوالي.
المصدر: "رويترز"
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